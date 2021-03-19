В МЧС предупредили о лавиноопасности в горах Краснодарского края до 21 марта

Фото: 23.mchs.gov.ru

МЧС распространила экстренное предупреждение по лавиноопасности. Оно действует до 21 марта. Спасатели сообщили, что лавины могут сойти в любой момент в горах выше 2000 метров.

- До 21 марта в горах Краснодарского края и Республики Адыгея выше 2000 метров лавиноопасно. Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением зданий и сооружений, линий связи и электропередач, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Спасатели попросили соблюдать все меры безопасности. И без надобности не подниматься в горы в непогоду.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру «01» или «101» - с мобильного.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что уже третьи сутки Краснодар находится под ударом стихии. На краевой центр обрушились мощнейшие ливни. Они продлятся минимум до конца недели.

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