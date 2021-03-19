Жителя Горячего Ключа, насиловавшего падчерицу, осудили на 17 лет

Приговор не вступил в законную силу

Житель Горячего Ключа жил с супругой и двумя ее несовершеннолетними детьми. Мужчина год насиловал тогда еще 12-летнюю девочку, пока мамы не было дома.

По данным пресс-службы СУ СК России по Краснодарскому краю, длительное время девочка никому не сообщала о произошедшем. В начале августа 2020 года потерпевшая рассказала об этом старшей сестре, которая проживала отдельно, а та, в свою очередь, сообщила в полицию. Было возбуждено дело. На время расследования мужчина находился под стражей. Позже он признал вину.

- На судебном заседании мужчина признался, что вступал в половую связь с девочкой, но отметил, что все происходило по взаимному согласию. Подсудимый признан виновным, ему назначено 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краевом суде.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Сочи осудят супругов-педофилов за сексуальное насилие над дочерью. В течение двух лет они развращали свою дочь - с восьми до 10 лет девочки. Материалы уголовного дела уже переданы в суд.

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