Одного из организаторов экстремистского сообщества в Геленджике заключили под стражу

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Двое жителей Кубани 19 и 20 лет подозреваются в создании экстремистского сообщества. Их задержали следователи. По данным силовиков, радикалы избивали людей и снимали это на камеру. Помимо двух организаторов, в группу входили еще 12 человек в возрасте от 16 до 30 лет. Участники группы готовились к преступлениям. Они занимались рукопашным боем, отрабатывали навыки владения холодным и огнестрельным оружием.

Одного из мужчин 19 марта по решению суда заключили под стражу. Потому что на свободе фигурант может связаться с другими участниками организации и оказать на них давление.

- По ходатайству следователя судом 20-летний организатор экстремистского сообщества заключен под стражу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

В Краевом суде добавили, что подозреваемый будет находиться под стражей до 15 мая включительно.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

На Кубани задержали экстремистов, которые избивали людей и снимали это на камеру

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