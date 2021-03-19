Организатор экстремистского сообщества из Геленджика заключен под стражу

Видео: скриншот видео пресс-службы СК РФ

Мужчина, подозреваемый в организации экстремистского сообщества, заключен под стражу. Городской суд Геленджика отправил 20-летнего местного жителя в следственный изолятор до 15 мая.

Согласно материалам дела, молодой человек вместе с другом создал экстремистскую организацию, которая избивала бомжей и возбуждала вражду по национальному признаку. Помимо них, в группе состояли еще 12 человек в возрасте от 16 до 30 лет.

- Суд изучил материалы дела и выслушал доводы обеих сторон. Приняв во внимание тот факт, что в случае нахождения на свободе фигурант может предпринять попытки связаться с другими участниками организации, оказать на них давление, а также уничтожить важные для расследования уголовного дела материалы, суд согласился с доводами следствия и поместил подозреваемого под стражу до 15 мая включительно, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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