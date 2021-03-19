На реконструкцию вокзалов в Сочи планируется выделить более 93 миллионов рублей

Фото мэрии Сочи

Объявление о торгах на сайте госзакупок опубликовало АО «РЖД-Строй». Стоимость работ согласно техзаданию составляет 93,6 млн руб.

Из них 43,9 млн руб. планируется потратить на работы на станции Лоо, где планируется создать инфраструктуру для маломобильных пассажиров.

Такие же работы намечены и в Лазаревском – на это потратят почти 33 млн руб. Также благоустройство территории у вокзала и создание новой парковки планируется на станции Адлер. Стоимость работ в данном случае составит 16,8 млн руб.

Всего в рамках дорожной карты ремонта и реконструкции железнодорожной инфраструктуры на участке Туапсе – Адлер на 2019-2024 годы уже отремонтировано около 100 объектов, среди которых железнодорожные мосты. Предусмотрены и работы по берегоукреплению на прибрежных участках дороги.

При реконструкции вокзала станции Дагомыс, на которой представители СКЖД и администрации города Сочи сделали одну из остановок, оборудованы парковочные места, подъемник, лифт и переносные средства для маломобильных граждан.

– Диалог с руководством Российских железных дорог налажен у нас изначально. Результат совместной работы – и обновленная привокзальная площадь станции Сочи к сезону-2020, и работа в этом году. Нет сомнений, что перспективная дорожная карта будет выполнена. Мы очень благодарны СКЖД и руководству РЖД за такую позицию, – отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

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