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Общество19 марта 2021 12:33

Кадастровая палата Кубани отвечает на самые популярные вопросы весенней горячей линии

На линию поступило почти 170 звонков
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото администрации края

Кадастровая палата по Краснодарскому краю подвела итоги горячей линии, приуроченной ко Дню работников геодезии и картографии, и ответила на самые задаваемые вопросы.

12 марта специалисты краевой Кадастровой палаты ответили на 168 звонков граждан. Отвечаем на 4 самых часто задаваемых вопроса от жителей края, выбранных по результатам консультаций.

Больше всего кубанцев интересовали вопросы, связанные с проведением сделок купли-продажи недвижимости, а также последующего проведения государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав.

Вопрос: Как узнать статус рассмотрения заявления?

Ответ: Проверить, на какой стадии находятся документы, поданные для осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, можно несколькими способами:

-по номеру Единого справочного телефона Росреестра 8(800) 100-34-34 (звонок из регионов России бесплатный);

-на сайте Управления Росреестра по Краснодарскому краю, с помощью сервиса «Просмотр состояния регистрации», на главной (первой) странице сайта;

-на сайте Росреестра в разделе «Электронные услуги и сервисы» – «Проверка исполнения запроса (заявления)» (по представленным в электронном виде обращениям).

Вопрос: Как проверить, стоит ли объект на кадастровом учете?

Ответ: Существует несколько способов выяснить, поставлен объект недвижимости на кадастровый учет или нет.

Вопрос: Как вернуть плату за предоставление сведений из ЕГРН?

Ответ: Если возникла ситуация, когда необходимо вернуть плату за предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН, необходимо обратиться с заявлением о возврате платежа в отделение Кадастровой палаты, в которое подавался запрос, или в адрес которого был осуществлен платеж.

В заявлении о возврате платежа необходимо указать: УИН (при наличии), банковские реквизиты заявителя, реквизиты документа, подтверждающего перечисление платежа (дата, номер), размер внесенной платы, сведения о плательщике, почтовый адрес или адрес электронной почты заявителя, а также:

-для физического лица: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), СНИЛС или реквизиты документа, удостоверяющего личность

-для юридического лица: наименование юридического лица, ИНН, КПП, КИО (для иностранной организации), ОГРН, лицевой или банковский счет, наименование банка получателя, БИК, корреспондентский счет банка

К заявлению о возврате платежа нужно приложить подлинные платежные документы (в случае, если плата внесена в наличной форме) или копии платежных документов (в случае, если плата внесена в безналичной форме).

Подать запрос можно тремя способами:

Заявление о возврате платежа может быть подано в течение трех лет со дня внесения платы.

Вопрос: Какие документы необходимо подготовить для той или иной операции с недвижимостью?

Ответ: Определить, какой пакет документов нужно собрать для любой ситуации поможет сервис Росреестра «Жизненные ситуации».

Чтобы узнать, какие документы необходимы, достаточно выбрать объект, операцию по которому планируется совершить, а также выбрать саму операцию из выпадающего списка. На следующем этапе нужно заполнить анкету с уточняющей информацией, по результатам будет сформирован перечень документов, необходимых для индивидуальной ситуации заявителя.

Сервис располагается на официальном сайте Росреестра. Во вкладке «Физическим лицам» нужно перейти в раздел «Полезная информация» и в нижней части страницы выбрать сервис «Жизненные ситуации».