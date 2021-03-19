«Единая Россия» организовала общественные обсуждения изменений в сфере занятости

Фото предоставлено партией "Единая Россия"

В законопроекте расписаны новые условия работы центров занятости, которые станут более клиентоориентированными и удобными для обращающихся к ним соискателей. По сути, планируется создать цифровую службу занятости, которая будет обслуживать граждан дистанционно, в том числе и модернизировать портал “Работа в России”. Работодателей, в штате которых трудятся 25 сотрудников и более, обяжут выкладывать свои действующие вакансии на портал, а также предоставлять рабочие места людям с инвалидностью, пишет nashgorod.ru.

Секретарь генерального совета партии Андрей Турчак пообещал, что в будущем функционал портала “Работа в России” будет расширяться и совершенствоваться, чтобы через него пользователи могли подавать заявления на обучение, подтверждать подлинность дипломов и аттестатов, проходить процедуру видеоинтервью.

Он отметил, что особую поддержку стоит оказывать гражданам, которым требуется дополнительная помощь в трудоустройстве, в частности людям с инвалидностью. Работодателей, которые берут сотрудников с ограниченными возможностями на работу, будут поощрять налоговыми льготами – такие меры позволят избежать манипуляций, которые могут происходить при трудоустройстве инвалидов на работу.

Помимо этого, депутаты рассказали о том, что помощь в трудоустройстве будет направлена и выпускникам высших учебных заведений в возрасте до 25 лет. Сейчас помощь в поиске первого рабочего места предоставляется только выпускникам профтехучилищ в возрасте 18-20 лет, которые впервые начинают искать работу. Данное предложение уже одобрили представители профсоюзов.

Поправки к законодательству, введенные ЕР, дадут выпускникам вузов гарантию на трудоустройство, что также позволит реализовать поручение Владимира Путина о содействии выпускникам университетов в поиске работы.

Также депутаты партии предложили выплачивать пособие гражданам, стоящим на учете в службе занятости, во время прохождения ими профессионального обучения. Пособие по безработице планируется выплачивать и лицам, вставшим на учет, которые имеют статус самозанятых. Кроме того, при заполнении документов для службы занятости теперь будет достаточно цифровой подписи, а взаимодействие с учреждением по любому вопросу может проходить полностью в электронном формате.

Как сообщает официальный сайт “Единой России”, 18 февраля партия отправила в Государственную думу поправки к закону о занятости населения.

«Партийный актив края совместно с профсоюзами, органами сферы занятости обсудит закон о занятости. По итогам будет сформирован пакет поправок ко второму чтению законопроекта. Кроме этого, с привлечением экспертов пройдет обсуждение на площадках общественных приемных «Единой России».

Каждая из предполагаемых мер поддержки направлена на снижение безработицы. Законопроект предполагает обучение в службах занятости по месту пребывания. Это будет удобно для граждан. Ведь самозанятые - это полноправные работники, но со своими особенностями.

Переход в онлайн многих услуг важен для глобальной цифровизации. А эту задачу нам поставил президент страны. И еще одна немаловажная поправка – введение цифровой платформы «Работа в России». Предполагается, что вакансии по всей России внесут в единый реестр. Это расширит возможность для выбора такого вида деятельности, который устраивает нуждающихся граждан», - сказал секретарь Краснодарского регионального отделения «Единой России», первый вице-спикер Заксобрания края Николай Гриценко.