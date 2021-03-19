36-летний лжеинвестор в Сочи выманил у друзей 3,5 миллиона рублей на мнимое строительство дома

Фото Светланы Маковеевой

В полицию Центрального района Сочи с заявлением обратились трое жителей курорта. Мужчины рассказали, что скинулись и отдали 3,5 миллиона рублей своему знакомому, который обещал выгодно вложить деньги в строительство жилого комплекса.

Получив деньги, «инвестор» как в воду канул. Телефон его на многочисленные звонки не отвечал.

Вскоре оперативники угрозыска обнаружили подозреваемого. Им оказался 36-летний житель Сочи. Мужчину задержали и доставили в участок.

Там сочинец рассказал, что чужие миллионы он присвоил, и потратил на свои нужды.

- УВД по городу Сочи в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет,- сообщает ГУ МВД по краю.

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