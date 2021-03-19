Экоакция «Чисто Собер–Чисто горы» пройдет в Северском районе Кубани

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Все, кто неравнодушен к экологии своего региона, смогут принять участие в акции «Чисто Собер–Чисто горы». Стартует мероприятие 27 марта в 9.30 в станице Убинской, рядом с лесничеством.

- Задача участников акции - очистить от мусора популярную у туристов гору Собер-Баш. Саму экспедицию “зеленых экологов” организует Северское районное отделение Краснодарского регионального отделения Русского географического общества, - сообщили в пресс-службе администрации края.

Волонтеры могут подать заявку на участие в группе РГО "ВКонтакте".

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