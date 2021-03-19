Парк Солнечный остров Фото: Сергей ЛАДОЖСКИЙ

В Краснодаре обсудили будущее парка "Солнечный остров". Участие в круглом столе приняли представители различных ведомств, депутаты и бизнесмены, которые работали в зоне отдыха.

Ранее стало известно, что в парке снесут 89 конструкций, которые были построены незаконно. Участки под торговые точки были в аренде у бизнесменов. Сейчас договора прекращены. Поэтому все сооружения нужно демонтировать, потому что они незаконно находятся на муниципальной земле.

Под нос пойдут летние кафе на центральной аллее парка, детский городок и часть аттракционов.

В ходе круглого стола бизнесмены рассказали, что занимались благоустройством участков. За свой счет они возводили капитальные строения, которые теперь им нужно снести.

Таким образом, заведения лишатся прилегающей территории. Некоторые объекты вовсе не попали в территорию парка. Директор департамента муниципальной собственности и городских земель администрации Краснодара Илья Палов отметил, что изменения на "Солнечном острове" связаны с его преобразованием. Подобные работы в будущем намечены и в других парках города.

- Никто не собирается нарушать законы и ставить бизнес в неконкурентные условия, чтобы дать преференцию городским структурам. Полноценное развитие парка возможно в том случае, если будут учтены интересы горожан, бизнеса и города, – сказал вице-мэр Краснодара Антон Смертин.

Также на круглом столе было отмечено, что предприниматели имели достаточное количество времени для демонтажа построек.

- Реконструкция парка к летнему сезону вряд ли состоится, и он будет в том виде, в котором есть. Это мы уже имеем, – резюмировал руководитель Ассоциации защиты бизнеса в Краснодарском крае и республике Адыгея Юрий Копачев.

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