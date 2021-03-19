В Сочи около 18 тысяч горожан остались без водоснабжения из-за аварии на сетях

Фото МУП Водоканал Сочи

Около 18 тысяч жителей поселка Кудепста и несколько социальных объектов, в том числе детсады, остались без водоснабжения 19 марта из-за крупной аварии на коммунальных сетях.

Серьезный порыв произошел на водоводе, снабжающем поселок. Как сообщают коммунальщики, ремонтные бригады уже приступили к работам. К объектам будет организован подвоз воды в автоцистернах.

- Аварийные работы ведутся на водоводе диаметром 500 мм по Сухумскому шоссе №44-52 (в районе отеля "Берег"). Без воды - Кудепста. Организован подвоз воды. Работы ориентировочно до 19:0, - говорится в сообщении сочинского МУП Водоканал.

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