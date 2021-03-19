В Сочи майор полиции упал и потерял сознание во время погони за подозреваемым

Фото Светлана Маковеева

Драматически развивались события в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых полицией в поселке Эсто-Садок в Сочи.

Здесь оперативники выявляли закладчиков синтетических наркотиков.

В составе патруля был майор полиции, который первым заметил молодого мужчину, копающегося ночью среди кустов. Майор выскочил из машины и погнался за подозреваемым, который, заметив оперативника, пустился наутек изо всех сил.

Казалось, в этот вечер все было против майора. Погода была дождливой, офицер во время бега поскользнулся, рухнул на асфальт и сильно ударился головой, потеряв сознание на несколько минут.

Видя неудачу офицера, к погоне подключились его коллеги, которые и поймали убегавшего. Им оказался 33-летний местный житель.

- Сейчас в отношении задержанного проводится проверка. Офицер прошел медосвидетельствование и чувствует себя хорошо, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах региона.

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Мужчина источал сильный запах спиртного в радиусе нескольких метров, постоянно падал, но всякий раз вставал и приставал к прохожим.(читать далее)