Симуляционный медцентр в Краснодаре подготовил 348 будущих медработников

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Региональный аккредитационно-симуляционный центр в Краснодаре обучил с начала 2021 года 348 будущих медиков.

Открыт он на базе Краснодарского краевого базового медицинского колледжа в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

- В центре студенты повышают свою профессиональную квалификацию в направлениях - медсестры, фельдшеры, акушеры, зубные врачи, лаборанты, - рассказали в пресс-службе краевой администрации.

В этом году будут оснащены еще несколько симуляционных кабинетов - «Физиотерапия», «Сестринское дело в косметологии» и «Рентгенология» и другие.

Симуляционный медцентр участвует в аккредитации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В крае для лечения больных COVID-19 обучили более 3,5 тысяч медработников

К обучению привлечены медики различных специальностей (читать далее)