В Адыгее перед судом предстанет банда убийц и грабителей

Фото СК РФ

42-летний житель Майкопа решил решил напасть на дом пожилой жительницы станицы Кужорской. Он знал, что в доме хранится крупная сумма денег и драгоценности. Для совершения разбоя он нанял двоих знакомых, которым пообещал поделиться добычей.

20 февраля 2020 года, в половине первого ночи, банда на автомобиле приехала к дому и разбили бейсбольными битами окна, чтобы пробраться внутрь.

В доме женщины в этот момент находился ее 46-летний сын, который попытался оказать сопротивление разбойникам. Бандиты избили мужчину так, что вскоре после этого он умер в больнице.

Досталось и хозяйке дома, которая получила тяжелые травмы.

Нападавшие забрали из дома оружие, деньги и драгоценности на общую сумму более 550 тысяч рублей.

- Отделом по расследованию особо важных дел СКР по Республике Адыгея завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя Майкопа, 27-летнего жителя Ивановской области и 24-летнего гражданина Республики Таджикистан. Они обвиняются в разбое, убийстве, покушение на убийство, хищение огнестрельного оружия, - сообщает СУ СК по Адыгее.

Сейчас уголовное направлено в суд для рассмотрения по существу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Суд отменил оправдательный приговор пенсионеру за убийство 8-летней девочки

В Третьем апелляционном суде Сочи, сегодня, 16 марта, решалось останется ли на свободе 63-летний Николай Мишин, оправданный в убийстве 8-летней Софии Тутиной (имя и фамилия ребенка изменены по требованию законодательства - авт.). София пропала 20 июня 2016 года. В тот день с самого утра девочка ушла с папой покататься на комбайне, но домой не вернулась.(читать далее)