Тимашевский район занял третье место на Кубани по росту инвестиций

Фото: пресс-служба администрации края
Тимашевский район по итогам 2020 года вошел в пятерку муниципалитетов по привлеченным инвестициям. Так, в районные проекты было проинвестировано 3,7 млрд рублей.
На 66 млрд рублей район обеспечил объем производства всевозможной продукции. Район занимает третье место после Краснодара и Армавира по микрозаймам.
- Малый бизнес Тимашевска и его районов произвели совокупный оборот на 35,4 млрд рублей, - сообщили “Комсомольской правде" - Кубань” в краевой администрации.
При этом по объему инвестиций в расчете на одного жителя в 2020 году Кубань занимает всего 48 место в России. 500,3 млрд рублей - таков общий инвестиционный объем в регионе за прошлый год.
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