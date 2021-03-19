Новый детский сад в Мостовском районе примет 290 ребят

Фото: пресс-служба администрации края

В детсаду организованы 13 групп, из них две группы отданы для совсем маленьких детей от полутора до трех лет.

Ребята смогут заниматься в музыкальном и спортивном залах, гулять на верандах и прогулочных зонах. Будут проходить занятия с логопедом и психологом.

- Объект возвел инвестор с дальнейшей передачей в краевую собственность. Бюджету края и муниципалитета детсад обошелся почти в 300 млн рублей, - сообщает пресс-служба краевой администрации.

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