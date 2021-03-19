В Сочи живодер, изрезавший собаку ножом, получил 250 часов обязательных работ

Фото ВК ЧП Сочи

Шокирующий по степени бессмысленной жестокости случай произошел в Сочи в начале января на улице Альпийской в Завокзальном микрорайоне.

Тогда хозяин бордосского дога, желая избавиться от собаки, несколько раз ударил ее ножом. Истекающее кровью животное нашли прохожие, которые доставили несчастного пса в ветеринарную клинику.

Дальнейшая судьба собаки сложилось благополучно, ей нашли новых хозяев.

Полиция принялась искать живодера, мерзкий поступок которого запечатлели камеры наблюдения. Вскоре они нашли его. Это 38-летний уроженец Волгоградской области.

В марте он предстал перед судом.

-- Суд определили мужчине наказание в виде 250 часов обязательных работ, - сообщает прокуратура Центрального района Сочи.

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Это страшная история. Она не укладывается в голове. Килла (кличка пса – прим.) пытался зарезать его же хозяин. Настоящий хозяин собака, к сожалению, умер. Новый сожитель его жены решил таким образом расправиться с животным. Он вышвырнул его на улице и несколько раз полоснул ножом по горлу и нанес удар в грудь(читать далее)