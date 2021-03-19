Константин Затулин вновь вступит в борьбу за мандат депутата Государственной Думы

Фото КП Кубань

Известный политик Константин Затулин объявил о своем намерении принять участие в выборах в Госдуму осенью этого года.

Затулин вновь собирается представлять в нижней палате парламента интересы избирателей Сочинского округа номер 50, в который входят город Сочи, Апшеронский и Белореченский районы Краснодарского края. Политик уже подал документы на участие в партийных праймериз ЕР, которые пройдут в конце мая.

Фото КП Кубань

Будучи депутатом Госдумы седьмого созыва, он провел в Сочинском избирательном округе 72 депутатских приема, на которых побывали более двух тысяч избирателей. Им было направлено в различные инстанции 1449 депутатских запросов, по которым принято 324 положительных решения.

Главными успехами в своей депутатской деятельности Константин Затулин считает начало строительства школы в микрорайоне Мамайка в Сочи, возобновление переговоров о развитии морского такси на Черноморском побережье Кавказа, принятие решения о запрещении строительства высотных зданий в курортных зонах, восстановление переговоров о создании федеральных программ, направленных на поддержку российских курортов.

Большое внимание в работе Константин Затулин традиционно уделяет развитию курортов. Пандемия показала всем необходимость федеральной поддержки моногородов, основу экономики, которых составляет туризм. По этому поводу необходимо принятие ряда законодательных актов.Чрезвычайно важными политик считает проблематику утилизации бытовых отходов в Сочи, откуда мусор сейчас вывозится за 300 км в Белореченский район. Затулин считает, что курорту необходим современный и экологически безопасный мусороперерабатывающий завод.

- Несколько лет я говорил о необходимости программы поддержки курортов, которые живут за счет отдыхающих, о необходимости специальной федеральной программы в случае вводимых ограничений на приезд гостей.Сегодня в нашей стране уже принимается федеральная программа поддержки туризма, а администрация Сочи говорит о том, что курорт нуждается в прямом федеральном финансировании, — отметил Константин Затулин.