В море у побережья Сочи обнаружено тело пропавшего 13 марта 25-летнего мужчины

Фото ЮРПСО МЧС России

Пропавшего в море в районе пляжа санатория «Салют» молодого мужчины спасатели и полиция искали с 13 марта.

Поиски с участием водолазов развернулись на широкой полосе у берега-от центра Сочи до поселка Уч-Дере в Лазаревском районе. В течение пяти дней поиски успехом так и не увенчались.

И вот 19 марта от полиции в отряд ЮРПСО МЧС России поступила информация, что тело мужчины обнаружено в море около пляжа «Салют». Сейчас полиция устанавливает личность погибшего.

- Сотрудники МЧС в очередной раз призывают жителей и гостей курорта соблюдать правила безопасности на воде. Купаться только на специально оборудованных пляжах и в светлое время суток, не заходить в воду в шторм, а также в состоянии алкогольного опьянения,- говорится в сообщении ЮРПСО.

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