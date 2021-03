Геймеров прибыло: количество пользователей тарифа «Игровой» «Ростелекома» за 2020 год на Юге выросло на 7%

Фото предоставлено Ростелекомом

По итогам 2020 года общая численность пользователей тарифного плана «Игровой» «Ростелекома» на Юге превысила 31 тыс. человек. Это на 2 тыс. абонентов больше аналогичного показателя 2019 года. Наибольшим спросом тариф в прошлом году пользовался у жителей Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.

Тарифный план «Игровой» стартовал в начале 2016 года. За пять лет на его базе выросла экосистема цифровых сервисов для геймеров. В нее входит платформа облачного гейминга GeForce NOW (GFN.RU), позволяющая играть в ресурсоемкие игры даже на компьютерах с низкой производительностью. Игры запускаются на сервере NVIDIA и транслируются на экран устройства пользователя. На платформе доступны такие хиты как Death Stranding, Assassin’s Creed, Hitman 3, Far Cry и др. В 2020 году «Ростелеком» интегрировал с сервисом GFN.RU приставку нового поколения Wink+. Благодаря этому у геймеров появилась возможность играть на больших экранах с высоким качеством изображения.

«Важным событием прошлого года стал выход тарифа “Игровой” за пределы нашей компании. Этот тарифный план стал доступен абонентам мобильного оператора Tele2. Кроме того, мы выпустили специальный роутер для геймеров. В нем используются технологии искусственного интеллекта для приоритизации игрового трафика. Сейчас роутер “Игровой RT-X” поддерживает 18 игр, на следующем этапе в него планируется добавить функцию ускорения онлайн-игр», – отметила Анна Роднова, директор по работе с массовым сегментом макрорегиона «Юг» ПАО «Ростелеком».

Также абонентам тарифного плана «Игровой» доступен ряд преимуществ в популярных онлайн-играх от Wargaming, MYGAMES и 4game. В их числе — эксклюзивный премиум-танк Т-44-100 (Р) в World of Tanks, корабль «Адмирал Макаров» в World of Warships и самолет Як-3Т в World of Warplanes. Кроме того, для них на платформе «Игровой Маркет», где представлены более 2,2 тыс. игр российских и зарубежных издателей, постоянно появляются скидки и специальные предложения.

«В период пандемии компьютерные игры стали одним из самых популярных развлечений. Предложения “Ростелекома” для геймеров оказались очень кстати. Во-первых, играть по сети с другими людьми куда интереснее, чем проходить игры самому. Во-вторых, доступ к GeForce Now позволяет играть в новинки, для которых без этой платформы потребовалось бы покупать довольно дорогой компьютер», – отметил Анзор Мошхоев, абонент “Ростелекома” из Магаса.

В честь пятилетия тарифа «Ростелеком» объявил акцию для новых подписчиков — в первые два месяца абонентская плата для них будет снижена на 50%. Предложение действует до 31 марта. Полная информация о тарифе «Игровой» и экосистеме сервисов для геймеров доступна на сайте gg.rt.ru.

* * *

