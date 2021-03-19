На разворотном кольце новой трамвайной линии в Краснодаре укладывают шпалы и рельсы

Фото: МУП "КТТУ"

В районе улиц Московской и Солнечной рабочие начали укладывать шпалы и рельсы для трамвая. Также идут работы по подготовке разворотного кольца.

- Проводится монтаж энергооборудования контактной сети трамвая. В этом же районе начинается подготовка для возведения подземного пешеходного перехода, - сообщили в пресс-службе мэрии города.

Общая протяженность трамвайного маршрута в Краснодаре составит более 5 километров. Всего будет смонтировано дополнительно пять остановочных комплекса.

Продолжаются земляные работы ливневой канализации протяженностью 1,6 километров. Работы над новым трамвайным маршрутом в краевом центре начались в январе 2021 года.

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