На разворотном кольце новой трамвайной линии в Краснодаре укладывают шпалы и рельсы

Фото: МУП "КТТУ"
В районе улиц Московской и Солнечной рабочие начали укладывать шпалы и рельсы для трамвая. Также идут работы по подготовке разворотного кольца.
- Проводится монтаж энергооборудования контактной сети трамвая. В этом же районе начинается подготовка для возведения подземного пешеходного перехода, - сообщили в пресс-службе мэрии города.
Общая протяженность трамвайного маршрута в Краснодаре составит более 5 километров. Всего будет смонтировано дополнительно пять остановочных комплекса.
Продолжаются земляные работы ливневой канализации протяженностью 1,6 километров. Работы над новым трамвайным маршрутом в краевом центре начались в январе 2021 года.
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