Волонтерские центры «Единой России» обработали более 1,5 млн заявок за год

Фото предоставлено партией "Единая Россия"

Волонтерским центрам ЕР исполнился год со дня начала работы. За этот период активисты реализовали больше 1,5 млн заявок от россиян, передали амбулаторным пациентам 2 млн наборов лекарственных препаратов, а медикам - свыше 5 млн порций горячих обедов. Количество смен, которые добровольцы-медики отдежурили в «красных» зонах, составило 810 тысяч. Другие активисты 280 тысяч раз осуществили выезды с терапевтами по вызовам к пациентам.

В прошлом году, 19 марта, в Калуге начал работать первый волонтерский центр ЕР, призванный помогать населению в период пандемии. Спустя неделю аналогичные центры открылись по всей России. Число ежедневно работающих добровольцев в них сейчас - более 100 тысяч, сообщает nashgorod.ru.

В честь годовщины работы активисты устроили в социальных сетях перекличку и запустили флешмоб #МЫволонтерыЕР с рассказами о прошедшем первом годе их деятельности. Так, Наталья Пешнина из Республики Марий Эл начала работать в центре волонтерства со дня открытия. А позднее окончила курсы парикмахерского искусства, чтобы стричь пенсионеров, у которых не было возможности ходить в парикмахерские. Перед Новым годом волонтеры пытались создать атмосферу праздника в больницах и ковид-госпиталях: тогда они украшали приемные и наряжали елки. Активисты в Мордовии приготовили пирожные и пироги для врачей скорой помощи на новогодний стол.

Сейчас пандемия начинает идти на спад, но деятельность добровольцев остается востребованной и актуальной. В Челябинске активисты помогают организовать вакцинацию. В Липецкой области помогают детям медиков из «красных» зон в подготовке к экзаменам. На Кубани добровольцы собрали для пострадавших от пожара 12 марта в многоквартирном доме Анапы помощь и передали ее людям.

По словам секретаря генсовета партии Андрея Турчака, волонтерские центры ЕР смогли объединить добровольцев почти всех возрастных категорий, специальностей, взглядов. Турчак подчеркнул, что активистов сплачивает искреннее желание помогать тем, кому сложно. Он поблагодарил всех активистов, участвовавших и продолжающих участвовать в этой деятельности. Турчак назвал одним из самых значимых достижений 2020 года то, что получилось собрать такое сообщество неравнодушных и активных граждан.

По сообщению сайта ЕР, добровольцы начинают пробовать себя и в политике. В ходе недавней встречи с участниками акции взаимопомощи «Мы вместе» Владимир Путин поддержал инициативу партии и призвал активистов к участию в выборах. Путин выразил уверенность в том, что это благоприятно отразится на развитии России, так как движения волонтеров объединяют людей с разными взглядами и индивидуальными подходами к решению различных задач.

«Уже год на базе региональной общественной приемной председателя партии Д.А. Медведева работает волонтерский центр «Единой России», который объединил почти 6 тысяч человек: это и депутаты всех уровней, активисты, да и просто неравнодушные люди. За это время волонтеры выполнили почти сто тысяч заявок пожилых граждан, привезли более миллиона продуктовых наборов в медучреждения, совершили около ста тысяч выездов с врачами к пациентам.

Особое внимание мы уделили ветеранам Великой Отечественной войны, − раздали почти 2 тысячи телефонов с бесплатной сотовой связью. Волонтеры «Единой России» помогли обеспечить техникой для дистанционного обучения 775 школьников из малообеспеченных семей.

Пандемия нам многое показала, люди стали сплоченнее и внимательнее друг к другу. И я верю, что взаимовыручка поможет нам победить коронавирус окончательно», - прокомментировал руководитель регионального волонтерского центра «Единой Россия», секретарь реготделения партии Николай Гриценко.