116,5 тыс. человек на Кубани прошли полную вакцинацию

Фото: пресс-служба администрации края

Краснодарский край ожидает поступления еще 200 тыс. доз вакцины от ковида.

По мнению замруководителя управления Роспотребнадзора по региону Татьяны Гречаной, основной мерой снижения заболеваемости по-прежнему остается вакцинация.

- В крае привито уже 168750 человек. Из них почти 500 – за последние сутки. 116 494 человека получили полный курс вакцинации. Это с высокой степенью вероятности защищенные люди, - заверила чиновница.

Тем не менее в крае остаются основные санитарно-эпидемиологические требования: сохранение масочного режима, дезинфекция и социальная дистанция.

- Я всех призываю, чтобы к лету быть защищенными и спокойно отдыхать, надо сейчас пройти вакцинацию, - сказала главный санврач региона.

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