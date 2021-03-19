Больше 14 млн человек — клиенты Сбера на Юге России и в СКФО

Фото предоставлено Сбербанком

На территории 11 регионов обслуживания Юго-Западного банка Сбербанка клиентами являются почти 14 млн человек в розничном блоке и более 300 тысяч предпринимателей.

Ирина Ткаченко, Заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

«В Международный день клиента я хотела бы поблагодарить каждого из наших клиентов за доверие Сберу. Сегодня мы уже не только банк, а клиентоцентричная экосистема, способная решить практически любую задачу бизнеса в максимально быстрые сроки. Мы растём вместе с каждым из наших корпоративных клиентов и ежедневно помогаем им реализации новых амбициозных проектов, цифровизации бизнеса, выходе на новые рынки, получении господдержки и в поступательном росте по всем направлениям. Благодарю каждого из корпоративных клиентов Юго-Западного банка не только за их положительные отзывы, но и за объективную критику, которая помогает нам каждый день становиться для вас лучше».

Лариса Безделева, Заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

«Сбербанк для миллионов жителей Юга России и Северного Кавказа остаётся гарантом надежности и приумножения сбережений, а также высокого сервиса. Благодаря большой работе с цифровыми каналами обслуживания, мы уже стали самым популярным цифровым банком - СберБанк Онлайн уже пользуются 9,3 млн клиентов в Юго-Западном банке. При этом, в рамках развития экосистемы Сбера мы модернизируем и сеть офисов: ежедневно проводим миллионы платежей, оформляем сотни тысяч кредитов и вкладов, помогаем получить пособия и льготные кредиты, а также развиваем финансовую грамотность посетителей наших офисов. От всей команды Розничного блока и Сети продаж Юго-Западного банка я благодарю каждого клиента за выбор Сбера своим партнером по жизни как в финансовом секторе, так и в пользовании сервисами экосистемы».

Сегодня розничные клиенты могут не только получать весь спектр финансовых услуг в удобном для них канале, но и заказывать такси, лекарства, продукты и готовую еду, слушать музыку, смотреть фильмы, отправлять посылки, хранить файлы в облаке и многое другое (это особенно выгодно с подпиской СберПрайм).

Помимо предоставления финансовых и нефинансовых услуг, Сбер выполняет и важную социальную функцию. С июня 2018 года реализуется проект «Островок безопасности», когда потерявшийся на улице ребёнок может прийти в любое отделение банка, где ему помогут найти родителей. Благодаря этому проекту почти 90 детей благополучно вернулись домой.

Абитуриенты и студенты вузов могут оформить в банке образовательный кредит с господдержкой по сниженной процентной ставке 3%. В школьном акселераторе Сбера SberZ старшеклассники придумывают идеи для будущих бизнес-проектов, прорабатывая их до готовых продуктов: для них это возможность заявить о своих идеях, получить поддержку в развитии бизнеса от ведущих компаний страны и преференции при поступлении в вузы.

В 2021 году ещё более 400 офисов банка по всей стране стали доступны для людей с особенностями здоровья, а на сайте появились фильтры доступности офисов и банкоматов для таких клиентов. При этом работа Сбера не ограничивается физической доступностью: банк помогает клиентам с нарушениями слуха и зрения освоить цифровые продукты и повысить финансовую грамотность. В рамках образовательного проекта #ФинансыДоступно Сбер создал серию видео для клиентов с особенностями слуха на русском жестовом языке и аудио- и видеоинструкции для людей с особенностями зрения.