Дорогу в Новороссийск на целый день перекроют из-за соревнований по ралли-спринту

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска
Первый этап ралли-спринта PRO “Широкая балка” состоится 20 марта в Новороссийске.
- Ограничение в передвижении транспорта по трассе продлится с 10 утра до 17.00 вечера. Интервал пропуска автомобилей составит 40 минут от села Федотовка до села Широкая Балка, - сообщили “КП" - Кубань” в пресс-службе администрации Новороссийска.
Организатор ралли - Новороссийская федерация автоспорта (NFA).
Место проведения регистрации - парковка напротив съезда к б/о "Голубой факел".
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