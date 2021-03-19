Дорогу в Новороссийск на целый день перекроют из-за соревнований по ралли-спринту

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Первый этап ралли-спринта PRO “Широкая балка” состоится 20 марта в Новороссийске.

- Ограничение в передвижении транспорта по трассе продлится с 10 утра до 17.00 вечера. Интервал пропуска автомобилей составит 40 минут от села Федотовка до села Широкая Балка, - сообщили “КП" - Кубань” в пресс-службе администрации Новороссийска.

Организатор ралли - Новороссийская федерация автоспорта (NFA).

Место проведения регистрации - парковка напротив съезда к б/о "Голубой факел".

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

Новые схемы движения транспорта в Краснодаре появятся в трамваях, троллейбусах и автобусах

Над их обновлением работали профессиональные дизайнер и художник (читать далее)