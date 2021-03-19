Отключения света в Краснодаре 22 марта 2021: где не будет электричества

Фото: пресс-служба администрации Краснодара
22 марта жители краевого центра останутся на несколько часов без света.
- Отключения пройдут в разных районах города. Связано это с плановыми работами на электросетях, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в ГУК "Краснодар"
С 9.00 до 17.00 - практически весь день - не будет света в домах:
по ул. Рашпилевской, 14, 17, 18, 19, 27, 28, 29.
ул. Комсомольской, 35, 37, 38.
ул. Речной, 15, 17.
ул. Индустриальной, ж/д, 70, 72, 74, 76, 78.
ул. Красина, 2.
ул. Комсомольской, 42.
ул. Алтайской, 2, 4, 6, 8, 8А, 10, 10А, 12, 12А, 14, 14А.
ул. Стасова, 179, 181, 187.
С 10.00 до 17.00 - по ул. Карасунской, 300.
С 9.00 до 17.00 отсутствовать свет будет в домах:
ул. 40 лет Победы, 148, Ж/Д 148/1
ул. Янковского, 2, 4, 6, 12.
ул. Гимназическая, 46, 60, Ж/Д 50, 52, 56.
ул.Ленина 57, 61, 62,71.
С 13.00 до 17.00 без электричества останутся:
ул. Промышленная, 21/2, 21/3, 21/5, 21/7, 21/8, 21/9, 25/3, 25/4, 25/5, 38.
ул. Новокузнечная, 50.
ул. Леваневского, 191.
ул. Седина, 204, 206
ул. Леваневского, 191.
С 9.00 до 17.00 - ул. Красноармейская, 39; ж/д Мира 35, 37, 39.
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