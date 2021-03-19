Отключения света в Краснодаре 22 марта 2021: где не будет электричества

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

22 марта жители краевого центра останутся на несколько часов без света.

- Отключения пройдут в разных районах города. Связано это с плановыми работами на электросетях, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в ГУК "Краснодар"

С 9.00 до 17.00 - практически весь день - не будет света в домах:

по ул. Рашпилевской, 14, 17, 18, 19, 27, 28, 29.

ул. Комсомольской, 35, 37, 38.

ул. Речной, 15, 17.

ул. Индустриальной, ж/д, 70, 72, 74, 76, 78.

ул. Красина, 2.

ул. Комсомольской, 42.

ул. Алтайской, 2, 4, 6, 8, 8А, 10, 10А, 12, 12А, 14, 14А.

ул. Стасова, 179, 181, 187.

С 10.00 до 17.00 - по ул. Карасунской, 300.

С 9.00 до 17.00 отсутствовать свет будет в домах:

ул. 40 лет Победы, 148, Ж/Д 148/1

ул. Янковского, 2, 4, 6, 12.

ул. Гимназическая, 46, 60, Ж/Д 50, 52, 56.

ул.Ленина 57, 61, 62,71.

С 13.00 до 17.00 без электричества останутся:

ул. Промышленная, 21/2, 21/3, 21/5, 21/7, 21/8, 21/9, 25/3, 25/4, 25/5, 38.

ул. Новокузнечная, 50.

ул. Леваневского, 191.

ул. Седина, 204, 206

ул. Леваневского, 191.

С 9.00 до 17.00 - ул. Красноармейская, 39; ж/д Мира 35, 37, 39.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

Сочинцы в соцсетях оценили предложение открыть филиалы Эрмитажа и Русского музея рядом с пляжем

Инициатива вызвала живой отклик у горожан (читать далее)