В Краснодаре изменится график движения трех троллейбусных маршрутов

Фото: krd.ru.

В краевом центре измениться график движения трех троллейбусных маршрутов. Причина данной ситуации - ремонт контактной сети общественного транспорта. Троллейбусы выйдут на линию по временному расписанию в микрорайоне Гидростроителей.

- Изменения коснуться только первых и последних рейсов троллейбусов № 7, 12 и 13. Расписание изменится вечером 20 марта и утром 21-го, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Краснодара.

ПОДРОБНОСТИ

Троллейбусный маршрут № 7 «Ж/д вокзал Краснодар-1» — аэропорт»

20 марта последний рейс от ж/д вокзала — 21:43;

21 марта первый рейс от аэропорта — 6:38.

Троллейбусный маршрут № 12 «Стадион Кубань — ул. Благоева»

20 марта последний рейс от стадиона «Кубань» — 21:45;

21 марта первый рейс от улицы Благоева — 6:09.

Троллейбусный маршрут № 13 «Бальнеолечебница - ул. Благоева»

21 марта первый рейс от улицы Благоева — 6:23.

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