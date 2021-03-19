Задержанных на Кубани экстремистов отправили под домашний арест

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Задержанных на Кубани четверых экстремистов отправили под домашний арест. Фигурантам запрещено покидать квартиры, отправлять и получать почту, пользоваться телефонами и интернетом.

- Фигуранты помещены под домашний арест на два месяца, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на Кубани задержали экстремистов, которые избивали людей и снимали это на камеру. Сотрудники следственного комитета России по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело в отношении двух местных жителей 19 и 20 лет. Они подозреваются в создании экстремистского сообщества.

Помимо двух организаторов, в группу входили еще 12 человек в возрасте от 16 до 30 лет. Сообщество появилось еще в 2018 году. Его создал житель Геленджика, который придерживался правоэкстремистских идей.

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