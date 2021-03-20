Отключения света в Сочи 20 марта 2021: где не будет электричества

Фото: @rossetikuban_sochiseti

Отключения света в Сочи 20 марта 2021 пройдут по плану, но только в трех внутригородских районах, исключая центр. То есть: в Адлерском, Хостинском и Лазаревском. Причина бытовых неудобств - плановый ремонт на объектах электросетей. Специалисты обещают, что в будущем эти работы позволят обеспечить бесперебойную работу оборудования. Жителям остается только набраться терпения.

Адлерский район

20 марта с 08:00 до 18:00 отключения ждут жителей улиц Владимировская и Подольская.

Хостинский район

20 марта с 09:00 до 19:00 на несколько часов будут обесточены жилые дома на улице Абовяна (частично) и котельная № 21.

Лазаревский район

20 марта с 08:00 до 17:00 из-за ремонта отключат свет в поселке Каткова щель - улица Магистральная (частично), переулки Магистральный (частично), Курганный дом 9, селе Тихоновка - улица Сурикова (частично), Лесная (частично).