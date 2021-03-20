«Ждем потоп»: На Кубани объявили экстренное предупреждение по подъему уровня рек

Фото: mchs.gov.ru.

На Кубани объявили экстренное предупреждение по подъему уровня рек. Из-за сильнейших осадков вода поднимется до неблагоприятных отметок.

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 марта уровень рек края резко поднимется. В зону риска попали водоемы Горячего Ключа, Абинского, Северского, Апшеронского районов.

- Экстренное предупреждение распространяется и на Черноморское побережье Кавказа, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

От Геленджика до Магри существует вероятность возникновения ЧС, связанных с подтоплением территорий и населенных пунктов. Ливни могут стать причиной активизации оползневых процессов.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в крае ведется определение границ опасных зон, чтобы не допустить там строительства. Кроме того, в регионе выявлены все бесхозные гидросооружения.

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