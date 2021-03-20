Последние новости на 20 марта 2021: задержаны экстремисты, снимавшие избиение людей на камеру

Фото: Олег ЗОЛОТО.

Последние новости на 20 марта 2021. Следователи завели уголовное дело в отношении двух местных жителей 19-ти и 20-ти лет. Они подозреваются в создании экстремистского сообщества. Помимо двух организаторов, в группу входили еще 12 человек в возрасте от 16 до 30 лет. Участники группы готовились к преступлениям. Они занимались рукопашным боем, отрабатывали навыки владения холодным и огнестрельным оружием.

В море у побережья Сочи обнаружено тело пропавшего 13 марта 25-летнего мужчины. Сейчас полиция устанавливает личность погибшего.

Жителя Горячего Ключа, насиловавшего падчерицу, осудили на 17 лет. Мужчина год насиловал тогда еще 12-летнюю девочку, пока мамы не было дома.

В Горячем Ключе закрыли ковидный госпиталь. Городская больница возвращается к привычному режиму работы.

В Краснодаре изменится график движения трех троллейбусных маршрутов. Это связано с ремонтными работами на контактной сети общественного транспорта в микрорайоне Гидростроителей.

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