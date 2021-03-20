Рассказываем, какая ожидается погода на 20 марта 2021 года в Краснодаре. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Синоптики рассказали, какая ожидается погода на 20 марта 2021 года в Краснодаре. Территория Краснодарского края, как и прежде, продолжит ощущать влияние тыловой части ушедшего на северо-восток циклона. Из-за этого в регионе будет облачно, потому ожидаются осадки.

Стоит сказать, что в Краснодаре с самого утра погода так и шепчет. На улице льет как из ведра, так что без зонтов сегодня лучше не выходить. Закончится ливень ближе к вечеру. После этого будет небольшая передышка от погоды.

Как говорят метеорологи, из-за дождей дневной прогрев будет ограничен - температура воздуха составит +7-9 градусов. Ночные отметки упадут до нуля. Ветер ожидается юго-западный 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление будет меняться мало и составит 761 мм рт. ст., что выше нормы.

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