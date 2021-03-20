Какие ярмарки выходного дня открылись в Краснодаре 20 марта

Фото: krd.ru
После отмены коронавирусных ограничений каждые выходные для жителей кубанской столицы открываются ярмарки. Торговые точки разбросаны по всему городу так, чтобы каждый горожанин смог добраться и закупить продукты для стола.
20 марта, как сообщили в мэрии, открылись все 17 ярмарок выходного дня. Свою работу они начали в 08:00, закроются палатки - в 15:00.
На всех площадках обеспечено соблюдение санитарных требований. Продавцы работают в масках и перчатках.
- Кроме того, ведется контроль за проведением ветеринарно-санитарной экспертизы и мониторинг соблюдения правил торговли, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе городской администрации.
КОНКРЕТНО
Где открылись торговые точки
- Бургасская, 31/1;
- Одесская, 48;
- Буденного;
- Дзержинского, 213;
- Восточно-Кругликовская, 26;
- Героя Яцкова, 11;
- Уральская, 168;
- Каляева, 198;
- Захарова, 23;
- проспект им. Чекистов, 9;
- Думенко, 13;
- Заводская, 9;
- Евдокии Бершанской, 117;
- хутор Ленина, улица Огородная, 62;
- Зиповская, 34Б;
- Жигуленко, 4;
- Архитектора Ишунина, 7/1.
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