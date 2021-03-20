Какие ярмарки выходного дня открылись в Краснодаре 20 марта

Фото: krd.ru

После отмены коронавирусных ограничений каждые выходные для жителей кубанской столицы открываются ярмарки. Торговые точки разбросаны по всему городу так, чтобы каждый горожанин смог добраться и закупить продукты для стола.

20 марта, как сообщили в мэрии, открылись все 17 ярмарок выходного дня. Свою работу они начали в 08:00, закроются палатки - в 15:00.

На всех площадках обеспечено соблюдение санитарных требований. Продавцы работают в масках и перчатках.

- Кроме того, ведется контроль за проведением ветеринарно-санитарной экспертизы и мониторинг соблюдения правил торговли, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе городской администрации.

КОНКРЕТНО

Где открылись торговые точки

- Бургасская, 31/1;

- Одесская, 48;

- Буденного;

- Дзержинского, 213;

- Восточно-Кругликовская, 26;

- Героя Яцкова, 11;

- Уральская, 168;

- Каляева, 198;

- Захарова, 23;

- проспект им. Чекистов, 9;

- Думенко, 13;

- Заводская, 9;

- Евдокии Бершанской, 117;

- хутор Ленина, улица Огородная, 62;

- Зиповская, 34Б;

- Жигуленко, 4;

- Архитектора Ишунина, 7/1.

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