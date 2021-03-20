Фото: krd.ru

В Краснодаре на перекрестке улиц Кожевенной и Каляева перекрыли движение. Это связано восстановительными работами на сетях. Напомним, днем 19 марта там произошел обвал грунта. Как раз на том самом месте, где порыв участка хозяйственно-бытовой канализации.

На время ремонта проехать машины не смогут. Как говорят бригады, ликвидировать порыв на коллекторе планируется 25 марта.

- На время проведения ремонтно-восстановительных работ разработана временная схема объезда этого участка улично-дорожной сети, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации города.

Как объясняют в мэрии, двустороннее движение транспорта организовано по улице Скорняжной на участке от Каляева до Струнной.

- По Струнной можно будет проехать от Скорняжной в сторону Кожевенной, - говорят в администрации Краснодара. - Подъехать к многоэтажкам на Каляева и Кожевенной, можно будет от Струнной до Каляева по Кожевенной.

Ранее сообщалось, что в краевом центре изменится график движения трех троллейбусных маршрутов. Причина данной ситуации - ремонт контактной сети общественного транспорта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Краснодаре троллейбус врезался в здание: есть пострадавшие

Удар был такой силы, что «рогатика» отбросило в стену углового здания. Как говорят очевидцы, оно не обрушилось, однако небольшие повреждения все же есть (читайте далее)

В Краснодаре изменится график движения трех троллейбусных маршрутов

Это связано с ремонтными работами на контактной сети общественного транспорта в микрорайоне Гидростроителей (подробнее)

В Краснодаре трамваи и троллейбусы выйдут на линию позже, чем обычно

Изменения в расписании связаны с ремонтными работами и коснутся нескольких маршрутов (подробности)