Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 20 марта 2021 выросло на 125

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН.

Оперативный штаб Кубани обнародовал подробности о новых случаях заражения коронавирусом в регионе. Эпидобстановка стабилизируется. Это медики связывают с вакцинацией населения, которая продолжается во всех районах края. Однако по-прежнему фиксируют число новых случаев заражения - за минувшие сутки еще 125 человек заболели. Самому маленькому пациенту - всего 3 года.

Самыми зараженными за день стали Краснодар - 34 инфицированных, Сочи и Новороссийск - 13 заболевших.

- Общее число заболевших COVID-19 – 41096, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в краевом оперативном штабе. - Выздоровели в регионе 35943 пациента.

Продолжают лечение 1088 жителей в условиях стационара, 1870 – лечатся на дому под наблюдением терапевта.

Жертвами опасной инфекции за сутки стали еще 12 пациентов, всего скончались на Кубани от ковида 2195 человек.

- В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 65 пациентов, - говорят в минздраве регионе. - Еще один – на ЭКМО.

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