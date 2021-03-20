Названы самые зараженные районы Краснодарского края на 20 марта 2021

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Каждый день на Кубани растет число новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии санитарные врачи изучают всех, кто подцепил коварную инфекцию. Региональный оперштаб назвал районы, которые вошли в топ с самым большим количеством зараженных по данным на 20 марта.

Среди городов на первом месте идет Краснодар, Сочи и Новороссийск.

Лидером по числу заболевших за сутки стал Кавказский район, где зафиксировано 11 новых случаев зараженя. Далее идет Динской район - там зарегистрировали шесть заболевших. За ними следует Усть-Лабинский район, где пять инфицированных.

Напомним, ранее сообщалось, что санитарные врачи пока не берутся давать прогноз на лето.

- Мы помним, как было в прошлом году, - говорит замгалвы Роспотребнадзора Кубани Татьяна Гречаная. - Как раз в марте начал развиваться ковид и мы надеялись, что летом он сам собой разрешится. Этого не произошло.

Татьяна Гречаная также добавила, что санитарные врачи будут следить за ситуацией и ближе к майским праздникам оценят обстановку.

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