Потребуется ли эвакуация жителей из-за подъема уровня рек на Кубани

Фото: instagram.com/gk_news2.0

Дождь в Краснодарском крае льет, как из ведра, с самого утра. Погода лишь изредка дает передышку районам, а затем ливень продолжается. В некоторых районах из-за непогоды уже поднялся уровень воды в реках. Но, как заверяют в краевой администрации, критических отметок она не достигла.

- Незначительные повышения наблюдались в Абинском, Северском и Апшеронском районах, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации региона. - На данный момент под наблюдением остаются реки Кавярзе в Горячем Ключе, Мезыпь в Геленджике и Пшиш в Белореченском районе.

Здесь вода за минувшие сутки доходила до критических отметок, но уже пошла на спад.

Тревожит жителей Горячего Ключа и ситуация с рекой Псекупс.

Она, по словам людей, вплотную подбирается к многоэтажкам на Революции, а также хочет выйти на санаторную набережную. Но в местной администрации заверили - опасений нет.

Фото: instagram.com/aleksandrkilgankin

- Уровень реки Псекупс сейчас составляет +60 сантиметров, - сказал глава Горячего Ключа Александр Кильганкин. - При этом неблагоприятная отметка начинается с + 4 метров.

Фото: instagram.com/aleksandrkilgankin

Стоит сказать, что за ситуацией на водоемах региона сейчас следят специалисты территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС. Пока речи об эвакуации в станицах или поселках даже не идет, поскольку нет угрозы для жителей.

- В случае подъема уровня воды на место возможного ЧП отправится оперативная группа, которая оценит возможность выхода рек из берегов, угрозы населению, - уточняют в администрации края.

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