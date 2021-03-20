Обстоятельства ДТП уточняются.

Причины смертельной аварии, которая случилась 20 марта под Горячим Ключом, сейчас выясняют правоохранители. Они работают на месте ДТП. Вместе с ними выезжали и спасатели, которые тушили вспыхнувшую после столкновения с грузовиком легковушку. Ранее появились фотографии, а теперь опубликовано видео с места ДТП с цементовозом в Краснодарском крае 20 марта 2021.

На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, что столкновение с цементовозом было серьезным. От легковушки почти ничего не осталось.

Удар был очень сильным.

После удара, ее смяло буквально как консервную банку, уничтожил машину вспыхнувший после огонь. Именно его тушили спасатели, которых вызвали на место аварии.

Цементовоз ехал по своей полосе.

Спасти водителя не удалось - он скончался на месте происшествия. Сейчас по факту аварии проводится проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ДТП с цементовозом в Краснодарском крае 20 марта 2021: погиб человек

Удар был такой силы, что легковушку буквально разорвало (читайте далее)

В Краснодаре троллейбус врезался в здание: есть пострадавшие

На месте работают экстренные службы (читайте далее)

Причины ДТП, после которого троллейбус врезался в здание в Краснодаре

Правоохранители пока не спешат с выводами после ДТП, которое случилось утром 20 марта в центре Краснодара (читайте далее)

Видео ДТП, после которого троллейбус врезался в здание в Краснодаре

Момент столкновения попал в объектив камер наружного наблюдения, которые установлены на улице (подробнее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Разбилась в День рождения»: подробности аварии, в которой на Кубани погибла девушка-водитель

По предварительным данным авария произошла около 19:00 в районе 1407-го километра междугородней трассы. Девушка вела KIA Rio, но не выбрала безопасную скорость движения (подробнее)