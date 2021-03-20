Тело 10-летнего мальчика, чья семья перевернулась на УАЗе в реку в Абинском районе, найдено

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Спасатели нашли тело 10-летнего мальчика, пропавшего при падении УАЗа в реку. Его унесло сильным течением. Поиски сотрудников МЧС продолжались около часа. И вот в 400 метрах от места трагедии ребенка обнаружили.

Напомним, трагедия случилась днем в субботу, 20 марта, в Абинском районе. Как стало известно, при переправе через реку перевернулась машина, в которой ехала семья из станицы Полтавской Красноармейского района. В салоне находились 45-летний мужчина, 35-летняя женщина, 61-летняя бабушка и двое маленьких детей - 10-ти и 17-ти лет.

В момент, когда автомобиль стал опрокидываться, пожилая женщина успела выпрыгнуть и схватить вместе с собой еще одного ребенка - 17-летнюю внучку. Остальные члены семьи рухнули в обрыв.

СК организовал проверку по факту гибели трех человек. Сейчас идет осмотр происшествия.

В прокуратуре Краснодарского также проводят проверку.

- Семья на учетах как неблагополучная не состоит, - уточняют в надзорном ведомстве. - По месту жительства характеризуется положительно.

Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой следственными органами, прокуратура края поставила на контроль.

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