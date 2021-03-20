Смертельная авария под Темрюком: погибли два человека

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Еще одна смертельная авария произошла на кубанской трассе в субботу, 20 марта. Как стало известно, между поселком Сенным и Соленым в Темрюкском районе случилось лобовое столкновения. Lada Granta на скорости врезалась в «девятку».

Кто стало виновником аварии, пока неизвестно. На месте работают сотрудники ГИБДД. Однако очевидцы сообщают, что в ДТП погибли двое. По некоторым данным, еще один ребенок получил травмы - его увезли в реанимацию.

- По факту аварии сейчас проводится проверка, выясняются причины аварии, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» автоинспекторы.

Ранее сообщалось, что УАЗ с семьей из пяти человек рухнул с переправы в реку в Краснодарском крае. Трое людей погибли, в их числе и 10-летний ребенок. На месте работают экстренные службы региона.

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