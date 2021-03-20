Взялся за молоток, чтобы прогнать чужака: в Краснодаре полиция разбирается в потасовке мужчин

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Конфликт двух мужчин в Краснодаре разгорелся на ровном месте. Буквально. У частного дома на улице Сочинской припарковалась машина. Водитель остановился временно, но хозяину это не понравилось и он решил разобраться с чужаком. В качестве весомого аргумента захватил молоток.

Вот только в дело холодное оружие пошло практически сразу.

- Между 47-летним водителем иномарки, остановившим свою машину около частного дома, и владельцем жилища произошел словесный конфликт, переросший в драку, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко. - Впоследствии собственник дома молотком сломал левое зеркало бокового вида, при этом сам водитель наехал на мужчину, повредив забор.

Этот момент попал в объектив камеры одного из очевидцев. На кадрах, как мужчина сначала пытается сдать назад, однако потом резко газует вперед.

Пострадавший мужчина госпитализирован - у него травмы различной степени тяжести. Сейчас по этому поводу идут разбирательства.

Если травмы краснодарца окажутся тяжелыми, то будет рассмотрен вопрос о возбуждении уголовного дела. В случае установления умышленного наезда на мужчину, то водителю грозит до 8 лет тюрьмы.

Стоит сказать, что и самому пострадавшему придется ответить за свои действия. Правоохранители рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела об умышленном уничтожении чужого имущества. За это по закону светит до пяти лет заключения.

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