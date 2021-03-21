Последние новости на 21 марта 2021: c Сочи женщина бросилась в ледяную воду, чтобы спасти кота

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Последние новости на 21 марта 2021. В Сочи женщина бросилась в ледяную воду, чтобы спасти кота. ЕЙ пришлось почти полностью залезть в канализационный сток, чтобы вытащить пушистого.

Смертельная авария под Темрюком унесла жизни двух человек. Между поселком Сенным и Соленым в Темрюкском районе случилось лобовое столкновения. Lada Granta на скорости врезалась в «девятку».

Смертельное ДТП с цементовозом произошло под Горячим Ключом. В районе поселка Мирный, что находится под Горячим Ключом, столкнулись легковушка и тягач.

Взялся за молоток, чтобы прогнать чужака: в Краснодаре полиция разбирается в потасовке мужчин

Водитель иномарки припарковался у дома, что не понравилось владельцу. Решить проблему словами участники конфликта не смогли. Хозяин строения схватил за молоток, а водитель ударил по газам.

Умер выдающийся кубанский ученый. Евгения Трубилина не стало на 65-м году жизни.