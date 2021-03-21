Погода на 21 марта 2021 года в Краснодаре Фото: Николай ХИЖНЯК

В субботу Краснодар оказался под властью циклона. С самого утра в краевой столице зарядил мощнейший ливень. С небольшими перерывами он продолжался весь дней. «КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 21 марта 2021 года в Краснодаре.

В воскресенье в Краснодаре будет облачно. Но обильных осадков уже не планируется. Только небольшие дожди, да и то уже вечером. Также ночью ожидается небольшой туман и усиление ветра до 8-10 метров в секунду.

- Уже днем воздух прогреется до восьми – десяти градусов выше нуля, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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