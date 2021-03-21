Более 96% жителей Краснодара поддержали проект реконструкции «Авроры»

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Проект реконструкции «Авроры» поддержали 96,4% краснодарцев. Они отдали свой голос на сайте администрации города. Новую концепцию кинотеатра предложил известный бизнесмен и владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий. Она получила поддержку 6174 жителей краевой столицы.
Отметим, что голосование проходило с 10 по 20 на сайте мэрии. Там люди могли ознакомиться с концепцией проекта, презентацией и визуализацией реставрации «Авроры», благоустройства территории у кинотеатра, внутренней и подземной части здания.
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