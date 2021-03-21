Крупный пожар в cтанице Динской 21 марта 2021: горит ангар с автомобильными покрышками

Спасатели уже больше часа борются с огнем Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Крупный пожар в станице Динской 21 марта 2021. Здесь загорелся ангар с автомобильными покрышками и территория поблизости. Сообщение о пожаре на улице Крайней поступило на пульт дежурного в 09:54.

- Уже в 10:02 первые пожарно-спасательных подразделения были на месте. Возгоранию был присвоен повышенный ранг, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. – Площадь пожара – 1800 кв.м. Сейчас идет тушение и защита ближайших строений.

С огнем борются от РСЧС 50 человека, 14 единиц техники, в том числе от МЧС России 36 человека ,10 единиц техники. Также на месте работает служба пожаротушения Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

- На место пожара направлена оперативная группа Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю под руководством первого заместителя начальника Главного управления Николая Платонихина. На месте развернут штаб пожаротушения, – добавили в пресс-службе ведомства.