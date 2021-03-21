Фото крупного пожара в станице Динской 21 марта 2021: клубы дыма видны из Краснодара

Фото: Олег Маслов

Крупный пожар бушует в станице Динской Краснодарского края с самого утра. Здесь загорелся склад с автомобильными шинами. «КП» – Кубань» публикует первые фото крупного пожара в станице Динской 21 марта 2021.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 09:54. Спустя восемь минут на месте уже были первые спасательные бригады.

Олег Маслов

Сейчас с огнем борются от РСЧС 50 человека, 14 единиц техники, в том числе от МЧС России 36 человека ,10 единиц техники. Также на месте работает служба пожаротушения Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. Также она защищают соседние здания, которые расположены в округе.

- На место пожара направлена оперативная группа Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю под руководством первого заместителя начальника Главного управления Николая Платонихина. На месте развернут штаб пожаротушения, – добавили в пресс-службе ведомства.

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