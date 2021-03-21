Крупный пожар в станице Динской 21 марта 2021 локализован

Фото: Олег Маслов

Крупный пожар в станице Динской 21 марта 2021 случился утром в воскресенье. Здесь воспламенились склады с автомобильными покрышками и ближайшая территория. Была угроза распространения огня на ближайшие строения.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 09:54. Спустя восемь минут на месте уже были первые спасательные бригады. Они объявили повышенный ранг пожара. Площадь возгорания уже составляла порядка 1800 кв.м.

- С огнем с огнем борются от РСЧС 50 человека, 14 единиц техники, в том числе от МЧС России 36 человека ,10 единиц техники, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

На месте была развернута работа службы пожаротушения Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. Также в станицу Динскую выехала оперативная группа Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю во главе с первыми заместителем начальника Главного управления Николая Платонихина.

- В 11:24 пожар локализован на площади 1800 кв.м., – добавили в ведомстве.

По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал.

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