Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 21 марта 2021 выросло на 123

Оперативный штаб Кубани раскрыл последние подробности о новых случаях заболевания коронавирусом в регионе. Эпидобстановка в Краснодарском крае улучшается каждый день. Опытные врачи объясняют это массовой вакцинацией населения. Она не прекращается ни в одном районе края. За минувшие сутки на Кубани подхватили инфекцию 123 человека, в том числе шестеро детей.

Самыми зараженными за день стали Краснодар - 30 инфицированных, Сочи – 18, Новороссийск - 8.

- Общее число заболевших COVID-19 – 41219, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в краевом оперативном штабе. - Выздоровели в регионе 36069 пациента.

Жертвами опасной инфекции за сутки стали еще 13 пациентов, всего скончались на Кубани от ковида 2208 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Роспотребнадзоре Кубани объяснили, почему Парад Победы в крае пройдет без зрителей

Мероприятия решили организовать в таком формате, чтобы избежать всплеска заболеваемости летом (читайте далее).

На Кубани сняли большинство ограничений из-за коронавируса

На заседании оперативного штаба в Краснодарском крае приняли решение о ряде послаблений (подробнее).