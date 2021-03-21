Видео тушения крупного пожара в станице Динской 21 марта 2021: из-за сгоревших шин людям нечем дышать

Фото: скриншот видео ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Крупный пожар в станице Динской 21 марта 2021 локализован. Сейчас спасатели добивают полной ликвидации горения. На месте уже работают сотрудники испытательной пожарной лаборатории Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю
- Они производят замеры ПДК (предельно допустимая концентрация) и устанавливают очаги и причин пожара, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 09:54. Уже спустя восемь минут на месте были первые спасательные подразделения. Они объявили повышенный ранг пожара.
- В 11:24 пожар локализован на площади 2450 кв.м., – добавили в ведомстве.
На месте развернулась работа службы пожаротушения Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. В результате пожара никто не пострадал.
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