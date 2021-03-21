Крупный пожар в станице Динской 21 марта 2021: открытое горение ликвидировано

Фото: Олег Маслов

Почти пять часов спасатели боролись с открытым горением на крупном пожаре в станице Динской 21 марта 2021. Сегодня утром там загорелись ангары с автомобильными покрышками. Площадь пожара составила 2450 кв.м.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного еще в 09:54. Спустя восемь минут на месте уже были первые спасательные бригады. Они объявили повышенный ранг пожара. Уже в 11:24 пожар был локализован.

С огнем с огнем боролись от РСЧС 50 человека, 14 единиц техники, в том числе от МЧС России 36 человека ,10 единиц техники.

- В 14.34 было ликвидировано открытое горение, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал.

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